CHP'liler Londra'daki Parti Okulu'nda Buluştu

CHP Parti Okulu, Londra’da farklı bölgelerden gelen partilileri “Yurt Dışı Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi” toplantısında buluşturdu.

CHP'liler Londra'daki Parti Okulu'nda Buluştu

CHP Parti Okulu, yönetici eğitimleri, yerel yönetim eğitimleri ve eğitmen geliştirme çalışmalarının yanı sıra, yurt dışı birliklerine yönelik üyelerin temel siyasi eğitimlerine de devam ediyor.

CHP İngiltere Birliği’nden üyelere, "Yurt Dışı Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi" kapsamında, "CHP’li Olmak”, “CHP Yöneticisi Olmak”, “Etkili Siyasal İletişim”, “Üyelik Hak ve Sorumlulukları” ve “Örgütlenme Projesi” konularında eğitim verildi.

CHP'liler Londra'daki Parti Okulu'nda Buluştu - Resim : 1

Geliştirilen örgütlenme projelerini gerçekleştirme aşamasında da Parti Okulu tarafından desteklenecek katılımcılar için eğitimlere, proje süreçlerinde de devam edilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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