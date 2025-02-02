CHP'liler Londra'daki Parti Okulu'nda Buluştu

CHP Parti Okulu, yönetici eğitimleri, yerel yönetim eğitimleri ve eğitmen geliştirme çalışmalarının yanı sıra, yurt dışı birliklerine yönelik üyelerin temel siyasi eğitimlerine de devam ediyor.

CHP İngiltere Birliği’nden üyelere, "Yurt Dışı Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi" kapsamında, "CHP’li Olmak”, “CHP Yöneticisi Olmak”, “Etkili Siyasal İletişim”, “Üyelik Hak ve Sorumlulukları” ve “Örgütlenme Projesi” konularında eğitim verildi.

Geliştirilen örgütlenme projelerini gerçekleştirme aşamasında da Parti Okulu tarafından desteklenecek katılımcılar için eğitimlere, proje süreçlerinde de devam edilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA