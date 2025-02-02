İsmini Bizans Prensesinden Alan Gölde Heyecanlandıran Açılış, 10 Bin Tanesi Gölde Buluştu

Dünya Sulak Alanlar Günü çerçevesinde Düzce'de çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Efteni Gölü iskelesi, kuş ve çevre gözlem kulesinin de bulunduğu, yapımı tamamlanan projenin açılışını gerçekleştirildi.

Programda ayrıca Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğünce üretilen ve çoğaltılan yavru sazan balıkları, adını Eftelya isimli Bizans prensesinden alan Düzce'nin ve bölgenin tarihi gölü olma özelliğini taşıyan Efteni Gölü'ne bırakıldı.

İKİ KATINDAN DAHA FAZLA ALANA ULAŞACAK

Programda açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, şunları söyledi: Efteni Gölü'nde taşkın koruma seddine paralel şekilde doğa koruma ve doğal yaşamın canlılaştırma, canlılığın artırması için çalışmalar devam ediyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında Efteni Gölü aynası iki katından daha fazla alana ulaşmış olacak.

Kaynak: İHA