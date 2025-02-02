İsmini Bizans Prensesinden Alan Gölde Heyecanlandıran Açılış, 10 Bin Tanesi Gölde Buluştu

Dünya Sulak Alanlar Günü'nde düzenlenen programda 10 bin yavru sazan balığı, Efteni Gölü'ne bırakıldı. Öte yandan Efteni Gölü iskele ve kuş gözlem kulesi açılışı da gerçekleştirildi.

İsmini Bizans Prensesinden Alan Gölde Heyecanlandıran Açılış, 10 Bin Tanesi Gölde Buluştu

Dünya Sulak Alanlar Günü çerçevesinde Düzce'de çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Efteni Gölü iskelesi, kuş ve çevre gözlem kulesinin de bulunduğu, yapımı tamamlanan projenin açılışını gerçekleştirildi.

İsmini Bizans Prensesinden Alan Gölde Heyecanlandıran Açılış, 10 Bin Tanesi Gölde Buluştu - Resim : 1

Programda ayrıca Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğünce üretilen ve çoğaltılan yavru sazan balıkları, adını Eftelya isimli Bizans prensesinden alan Düzce'nin ve bölgenin tarihi gölü olma özelliğini taşıyan Efteni Gölü'ne bırakıldı.

İsmini Bizans Prensesinden Alan Gölde Heyecanlandıran Açılış, 10 Bin Tanesi Gölde Buluştu - Resim : 2

İKİ KATINDAN DAHA FAZLA ALANA ULAŞACAK

Programda açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, şunları söyledi: Efteni Gölü'nde taşkın koruma seddine paralel şekilde doğa koruma ve doğal yaşamın canlılaştırma, canlılığın artırması için çalışmalar devam ediyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında Efteni Gölü aynası iki katından daha fazla alana ulaşmış olacak.

Kaynak: İHA

AB, Yapay Zeka Sistemlerini Yasaklayan Kurallarını Uygulamaya Koydu AB, Yapay Zeka Sistemlerini Yasaklayan Kurallarını Uygulamaya Koydu
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Çiftçilerden Kuraklığa Karşı Yağmur Duası Çiftçilerden Kuraklığa Karşı Yağmur Duası
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti
ATM'den Para Çekerken Neye Uğradığını Şaşırdı! Tuşa Basarken Bir Anda Titremeye Başladı, Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir ATM'den Para Çekerken Bir Anda Titremeye Başladı
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat