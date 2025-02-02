Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay'a Son Görev

Beşiktaş Belediye Başkanlığını 1989-1999 yılları arasında 10 yıl boyunca yapan Ayfer Atay, ilçeye kazandırdığı eserler ve hizmetleriyle anıldı.

Belediye önündeki törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman, Atay’ın Beşiktaş için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, Beşiktaş’ın öz evladı, Ortaköy’ün Değirmen Sokağı’nda doğup büyüyen, ilçemizi karış karış bilen, her taşında emeği olan Ayfer Başkanımızı sonsuzluğa uğurluyoruz. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yüreklerimiz buruk. O, yalnızca bir belediye başkanı değil, Beşiktaş’ın ta kendisiydi. On yıl boyunca ilçemizi evladı gibi sevdi, bir bahçıvan şefkatiyle yeşertti. Bugün Ihlamurdere’den geçerken burnumuza gelen o mis kokulu ıhlamurlar, onun vizyonunun, doğa sevgisinin bir yadigarıdır. Tekirdağ Saray’dan getirttiği ıhlamur ağaçlarıyla, Azerbaycan Parkı ve Dünya Barış Parkı’nı bezedi.”

'GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI'

Kültür ve sanata verdiği önemle de anılan Ayfer Atay, Beşiktaş’ın kültürel kimliğinin güçlenmesine büyük katkılarda bulundu. Şişman, Atay’ın bu yönüne de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ortaköy’den Levent’e, Akatlar’dan Beşiktaş’a uzanan dört büyük kültür merkezini ilçemize kazandırdı. Tiyatrodan müziğe, sanata dair her şeyin Beşiktaş’ta kök salması için gecesini gündüzüne kattı. ‘Meclis kararları halk için alınır, halka rağmen alınmaz’ derdi. Bu sözü, onun yönetim anlayışının özüdür. Halkın sesine kulak verdi, kapısı herkese açıktı. Sporun birleştirici gücüne inanan bir yönetici olarak, Ortaköy Spor Kulübü’nün hem efsane futbolcusu hem de başkanıydı. Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olarak, cumhuriyet değerlerini her zaman yüceltti.

Bugün ardında modern bir Beşiktaş, kültürle dolu bir ilçe ve sayısız güzel anı bırakarak aramızdan ayrılıyor. Ama biliyoruz ki, diktiği her ağaçta, kurduğu her kültür merkezinde ve düzenlediği her parkta onun izi, onun vizyonu yaşayacak. Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat, Ayfer Başkan’ın ilçemize kattığı değerleri ve hizmet aşkını her zaman örnek aldığını belirterek, tüm Beşiktaşlılar adına başsağlığı dileklerini iletti. Ailesinin, dostlarının ve tüm komşularımızın başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

Ayfer Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Ortaköy Aile Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA