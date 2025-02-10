Kümesten Çıkanlar Şoke Etti
Samsun'da bir eve düzenlenen operasyonda bahçedeki kümeste 13 paket uyuşturucu bulundu. Operasyonda, paket içinde 1 kilo 400 gram esrar, 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ilçesinde bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Çiftlik evde tavuk kümesi içine gizlenmiş 13 paket halinde 1 kilo 400 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirildi.
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Olayla ilgili O.A. (57) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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