Kümesten Çıkanlar Şoke Etti

Samsun'da bir eve düzenlenen operasyonda bahçedeki kümeste 13 paket uyuşturucu bulundu. Operasyonda, paket içinde 1 kilo 400 gram esrar, 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ilçesinde bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Çiftlik evde tavuk kümesi içine gizlenmiş 13 paket halinde 1 kilo 400 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Kümesten Çıkanlar Şoke Etti - Resim : 1

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Olayla ilgili O.A. (57) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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