İstanbul'da AVM'de Silahlı Saldırı

İstanbul Bahçelievler’de AVM önünde motosikletini park eden bir kişi silahlı saldırıya uğradı, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralanan K.Ö. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbul'da AVM'de Silahlı Saldırı

İstanbul Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan Starcity AVM'nin önünde dün akşam saatlerinde 34 MIU 072 plakalı motosikleti ile AVM önüne gelerek park eden K.Ö., motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahsaldırısına uğradı. Olay sonrası saldırganlar motosikletle kaçarken, saldırıya uğrayan kişi ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, emniyet güçleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Saldırı İstanbul Bahçelievler Silah AVM
Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: FETÖ'ye 'Kıskaç' Operasyonu FETÖ'ye 'Kıskaç' Operasyonu! 24 Tutuklama
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
Arapsaçına Dönen 'Cesetsiz Cinayet' Davasında Yeni Gelişme Arapsaçına Dönen 'Cesetsiz Cinayet' Davasında Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı... Davada Karar Çıktı Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı...
Kongrede Kriz: Yumruklar Havada Uçuştu, Başkan Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü
Artık Tek Suçlu Eşi Değil... Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu
Mehmet Şimşek Kiralarda İlk Olacak Uygulamayı Paylaştı! Merkez Bankası Peşe Uyardı: Hükümetin Yeni Planı Ortaya Çıktı Kiralarda İlk Olacak Uygulama! Plan Ortaya Çıktı
Meteoroloji'den Yeni Haftada Kar Uyarısı! İstanbul ve Ankara da Listede... Meteoroloji'den Yeni Haftada Kar Uyarısı