Yılbaşı Gecesini Kana Bulamışlardı: Reina Saldırısında Şaşırtan 'Fazla Ceza Verildi' Kararı

Beşiktaş Ortaköy'de, 2017'ye girmek için bir araya gelenlerin bulunduğu Reina gece kulübüne, "Ebu Muhammed el Horasani" kod isimli Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov tarafından, kalaşnikof marka otomatik tüfekle saldırı yapıldı.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kulübün kapısındaki kişilere ateş açtıktan sonra içeri giren Masharipov, polis memuru Burak Yıldız'ı şehit etti.

Masharipov'un kutlama yapan insanlara açtığı ateş sonucu, 10 Türk vatandaşı ile aralarında Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Suriye, Kuveyt, Hindistan, Lübnan, İsrail ve Tunus vatandaşlarının bulunduğu 29 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi yaralandı.

40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti sanık Masharipov'u "Anayasa'yı ihlal" ve aralarında polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet ayrıca, sanığı 79 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına hükmetti.

1432 YIL HAPİS CEZASI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Masharipov'a yardım ettiği ve terör saldırısının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım etme" suçundan 20 yıl hapis cezası veren heyet, sanığı ayrıca 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ile 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 1432 yıl hapis cezasına mahkum etti.

CEZA BOZULDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım" suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen 1432 yıl hapis cezasını bozdu.

Dairenin bozma kararında, "sanığın eylemden haberdar olduğuna, eylemin gerçekleştirilmesi için ya da eylem sonrası sanık Masharipov'un kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiğine ilişkin delil bulunmadığı" belirtildi.

KEŞİFE KATILMIŞTI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, saldırıdan önce keşife katılan Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'ya verilen örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezasının da düşürülmesini isteyerek bozma kararını mahkemeye gönderdi.

Kaynak: Sabah