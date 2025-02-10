Adıyaman'da Bir Zehir Taciri Tutuklandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüpheliler M.S. ile B.K’yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA