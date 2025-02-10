Kan Donduran Olay, Cansız Bedeni Fareler Yerken Bulundu

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde müstakil bir evde korkunç bir olay yaşandı. Bir haftadır kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Y.Ö.’nün cansız bedeni evinde bulundu. Bir hafta hayatını kaybettiği tespit edilen yaşlı adamın cansız bedeninin fareler tarafından yenildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA