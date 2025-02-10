İstanbul'da Alarma Geçildi! Kar Geri Dönüyor, Saat Verildi... Göz Gözü Görmeyecek

İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini yağmura bırakırken, İstanbul Valiliği ve AKOM’un art arda açıklamaları, soğuk hava dalgasının ve kar yağışının tekrar geri döneceğini gösteriyor. Salı akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı için yetkililerden dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılar geldi. Bu kapsamda Sabiha Gökçen'de yapılması planlanan çoğu uçak seferi de iptal edildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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İstanbul'da Alarma Geçildi! Kar Geri Dönüyor, Saat Verildi... Göz Gözü Görmeyecek

İstanbul, geçtiğimiz hafta itibarıyla karlı havaların etkisine girmiş, ancak son günlerde yağışlar yerini yağmura bırakmıştı. Tam da kar yağışının sona erdiği düşünülürken, İstanbul Valiliği’nden gelen açıklama, kar yağışının kısa süre içinde yeniden etkili olacağını gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’un bugün itibarıyla yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiği bildirildi. Hâlihazırda aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların, akşam saatlerinden sonra bazı bölgelerde karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde doğrudan kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KRİTİK UYARI

İstanbul Valiliği, kar yağışına ilişkin yaptığı açıklamada, 11 Şubat Salı akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, 12 Şubat Çarşamba öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu.

Valilikten yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.
11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul'da Alarma Geçildi! Kar Geri Dönüyor, Saat Verildi... Göz Gözü Görmeyecek - Resim : 1

AKOM'DAN ART ARDA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yaptığı açıklamada, İstanbul’da tekrar kar yağışı beklendiğini ve soğuk hava dalgasının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağını belirtti. Haftalık hava tahmin raporuna göre gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren ise (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK

İstanbul’un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yarından itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul'da Alarma Geçildi! Kar Geri Dönüyor, Saat Verildi... Göz Gözü Görmeyecek - Resim : 2

KUVVETLİ RÜZGAR VE DON UYARISI

AKOM’un açıklamalarına göre, kuzey yönlerden (yıldız ve poyraz) esecek sert rüzgârın 15 ila 45 km/s hızında olacağı ve bunun hissedilen sıcaklıkları daha da düşüreceği belirtiliyor.
Özellikle gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derece ve altına düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artacağı konusunda uyarı yapıldı. Bu nedenle sürücülerin yollarda dikkatli olması ve mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanması tavsiye edildi.

İstanbul'da Alarma Geçildi! Kar Geri Dönüyor, Saat Verildi... Göz Gözü Görmeyecek - Resim : 3

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildi. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir" denildi.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ ARTABİLİR

İstanbul’daki barajların doluluk oranı şu an itibarıyla %54,98 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın %65’in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği öngörülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul İstanbul Valiliği AKOM Kar Yağışı Meteoroloji
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