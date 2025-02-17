AKP'li Çelik Sert Sözlerle CHP'ye Yüklendi: 'Cumhurbaşkanımız Tarafından Muhatap Alınmak İçin...'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, CHP içinde bir yarış olduğunu ve partililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyona başvurduğunu savundu.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.

'CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN MUHATAP ALINMAK İÇİN...'

Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir."

CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.



Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 17, 2025

Kaynak: Haber Merkezi