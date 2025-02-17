Dereye Düşen Vatandaşı İtfaiye Kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düşerek ayağını kırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı vatandaş düştüğü dereden kurtarıldı.

Dereye Düşen Vatandaşı İtfaiye Kurtardı

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düşerek ayağını kırdı ve bulunduğu noktada mahsur kaldı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirildi.

Dereye Düşen Vatandaşı İtfaiye Kurtardı - Resim : 1

Ekipler, olay yerine ulaştıktan sonra dere içinde mahsur kalan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak sedye ile sabitledi. Zorlu arazi şartlarına rağmen, bölgeye çağırılan vinç yardımıyla vatandaş güvenli bir noktaya çıkarıldı. Yaralı vatandaş, 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne teslim edilerek sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Dereye Düşen Vatandaşı İtfaiye Kurtardı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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