Dereye Düşen Vatandaşı İtfaiye Kurtardı

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düşerek ayağını kırdı ve bulunduğu noktada mahsur kaldı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirildi.

Ekipler, olay yerine ulaştıktan sonra dere içinde mahsur kalan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak sedye ile sabitledi. Zorlu arazi şartlarına rağmen, bölgeye çağırılan vinç yardımıyla vatandaş güvenli bir noktaya çıkarıldı. Yaralı vatandaş, 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne teslim edilerek sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA