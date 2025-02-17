Ayakkabı Hırsızları Kameralara Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binada kapı önlerindeki ayakkabıları çalma olayı yaşandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık eylemini iki çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti.
Hırsızlık, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Alınan bilgiye göre, apartmana giren 2 çocuk, üst katlardaki dairelerin girişlerinde bulunan kaliteli ve pahalı ayakkabıları çaldı.
2 çocuk, çaldıkları ayakkabıları montlarının içine saklayıp, bindikleri asansörle aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA