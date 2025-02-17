Ayakkabı Hırsızları Kameralara Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binada kapı önlerindeki ayakkabıları çalma olayı yaşandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık eylemini iki çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ayakkabı Hırsızları Kameralara Yakalandı

Hırsızlık, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Alınan bilgiye göre, apartmana giren 2 çocuk, üst katlardaki dairelerin girişlerinde bulunan kaliteli ve pahalı ayakkabıları çaldı.

2 çocuk, çaldıkları ayakkabıları montlarının içine saklayıp, bindikleri asansörle aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ayakkabı Hırsızları Kameralara Yakalandı - Resim : 1

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul’un Ortasında Güpegündüz Motor Çaldılarİstanbul’un Ortasında Güpegündüz Motor ÇaldılarGüncel
4 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı4 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Hırsızlık Çocuk
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Dereye Düşen Vatandaşı İtfaiye Kurtardı Dereye Düşen Vatandaşı İtfaiye Kurtardı
Meteoroloji Uyardı, Sıcaklık O İlde 10 Dereceye Düşecek Meteoroloji Uyardı, Sıcaklık O İlde 10 Dereceye Düşecek
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü
Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi! Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi!
Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi, Onlarca Kişi Yoğun Bakımda Başkentte Sahte İçki Kabusu Büyüyor