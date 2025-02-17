Ayakkabı Hırsızları Kameralara Yakalandı

Hırsızlık, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Alınan bilgiye göre, apartmana giren 2 çocuk, üst katlardaki dairelerin girişlerinde bulunan kaliteli ve pahalı ayakkabıları çaldı.

2 çocuk, çaldıkları ayakkabıları montlarının içine saklayıp, bindikleri asansörle aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA