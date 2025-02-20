Aydın'da Feci Kaza: Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir bisiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden oldu. İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada, 34 EK 4213 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Murat Güngör yönetimindeki bisiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan bisikletten düşen Murat Güngör, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Murat Güngör’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Güngör'ün cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Batı Çevre Bulvarı, incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden araç geçişine açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA