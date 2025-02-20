Aydın'da Feci Kaza: Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Murat Güngör yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Aydın'da Feci Kaza: Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir bisiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden oldu. İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada, 34 EK 4213 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Murat Güngör yönetimindeki bisiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan bisikletten düşen Murat Güngör, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Murat Güngör’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Güngör'ün cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Batı Çevre Bulvarı, incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden araç geçişine açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın kaza
Son Güncelleme:
Batman’da Uyuşturucu Baskını Batman’da Uyuşturucu Baskını
Doğu’da Kar Çilesi, Ulaşım Felç Oldu Doğu’da Kar Çilesi, Ulaşım Felç Oldu
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
Bitlis’te Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı, 2 Yaralı Bitlis’te Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı, 2 Yaralı
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Kirayı İki Gün Geciktiren Kadın ve Ailesi Dehşeti Yaşadı Kirayı İki Gün Geciktiren Kadın ve Ailesi Dehşeti Yaşadı
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’ Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi