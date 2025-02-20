CHP’li Fethi Gürer’den Emekli Maaşı İsyanı: Emekli Gün Doğarken Sıraya Girip 1 Kilo Etin Peşine Düşüyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin yaşadıkları geçim sıkıntısını dile getirerek çektikleri zorlukları anlattı. Gürer “AKP iktidarı, emeklinin durumunu görmüyorsa bir emekli kahvesine gitsin, emekliyi dinlesin. Emekli sabahları gün doğarken sıraya girip 1 kilo et almanın peşine düşüyor” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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CHP’li Fethi Gürer’den Emekli Maaşı İsyanı: Emekli Gün Doğarken Sıraya Girip 1 Kilo Etin Peşine Düşüyor

Emekliliklerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sorunları Meclis kürsüsüne taşıdı. CHP’li Gürer “AKP iktidarı, emeklinin durumunu görmüyorsa bir emekli kahvesine gitsin, emekliyi dinlesin” diyerek sitem etti.

CHP’li Fethi Gürer’den Emekli Maaşı İsyanı: Emekli Gün Doğarken Sıraya Girip 1 Kilo Etin Peşine Düşüyor - Resim : 1

'EMEKLİLER GEÇİM SIKINTISI İÇİNDE'

Emekli zamların düşük oluşuna vurgu yapan Gürer, emeklilerin refah düzeyini artıracak bir güncelleme yapılmadığını ifade ederek şunları söyledi: Emeklilerimiz büyük bir geçim sıkıntısı içindeler. Emeklilerle ilgili yapılmasını istediğimiz düzenlemelerin tam da aksi yapılıyor. Emekliler için mutlak surette tüm emeklileri kapsayan seyyanen zam yapılmalı ve onların yaşam seviyeleri artırılarak asgari ücretin altında emekli maaşı kalmamalı.

CHP’li Fethi Gürer’den Emekli Maaşı İsyanı: Emekli Gün Doğarken Sıraya Girip 1 Kilo Etin Peşine Düşüyor - Resim : 2

'İKRAMİYE BİR BUDU BİLE KARŞILAMADI'

Emekliler için bayram ikramiyelerinin de yetersiz olduğuna dikkat çeken Gürer, 2018’den bu yana ikramiyelerin alım gücünün ciddi şekilde azaldığını vurguladı. Gürer, “2024 yılı itibarıyla açıklanan kurban vekâlet ücretine göre, emekli bayram ikramiyesinin bir kurbanın yalnızca bir budunu bile karşılamadığını belirtti” diyerek isyan etti.

CHP’li Fethi Gürer’den Emekli Maaşı İsyanı: Emekli Gün Doğarken Sıraya Girip 1 Kilo Etin Peşine Düşüyor - Resim : 3

'ET VE SÜTTEN UZAK KALIYOR'

Emekliler için yeni düzenleme çağrısı yapan Gürer “Emekli torununa harçlık veremiyor, emekli alışverişe gittiğinde istediği ürüne erişemiyor; et ve sütten, mamul ürünlerden uzak kalıyor, sabahları gün doğarken Et ve Süt Kurumunun önünde sıraya girip 1 kilo et almanın peşine düşüyor. Yaşamlarının en iyi yıllarını çalışarak geçirmiş bu insanlara zulmetmekten vazgeçilmeli, verdiğimiz kanun teklifi dikkate alınarak bayram ikramiyesi olsun asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Emekli Emekli bayram ikramiyesi Ömer Fethi Gürer CHP
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