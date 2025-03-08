Arkadaşının Önerisiyle Minibüs Şoförü Olan Kadın, Günde 250 Kilometre Direksiyon Sallıyor

Balıkesir'de arkadaşının önerisiyle minibüs şoförlüğüne başlayan 61 yaşındaki Fatma Argun, 5 yıldır günde 250 km direksiyon sallıyor.

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Arkadaşının Önerisiyle Minibüs Şoförü Olan Kadın, Günde 250 Kilometre Direksiyon Sallıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıllardır satış ve pazarlama sektöründe çalışan 61 yaşındaki Fatma Argun, arkadaşının önerisiyle minibüs şoförlüğüne başladı. 61 yaşındaki Argun, 5 yıldır her gün 250 kilometre direksiyon sallıyor.

Yaklaşık 15 yıl satış ve pazarlama yapan çeşitli firmalarda çalışan 5 çocuk annesi Argun, bir arkadaşının "minibüs şoförlüğü" önerisiyle Meydan-Cennetayağı şehir içi hattında göreve başladı.

Şehir içi hattında 5 yıldır minibüs kullanan Argun, cadde ve sokaklarda günlük yaklaşık 250 kilometre direksiyon sallıyor.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Argun, AA muhabirine, minibüs şoförü olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Erkek egemen bir meslek olmasına rağmen bu işi yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Argun, "Her meslekte olduğu gibi bizim işimizde de zorluklar var. Her şeyden önce can taşıyoruz. Yolcular önce Allah'a sonra bize emanet." dedi.

'YOLCULAR YANLIŞLIKLA AĞABEY DİYOR'

Fatma Argun, yolcuların bindiklerin minibüste kadın şoförü görünce olumlu tepkiler verdiğini aktararak, "Karşıdan gelen otobüsler bile selam veriyor. Bu beni gururlandırıyor. Minibüse binen bazı yolcular bana yanlışlıkla 'ağabey' sonra 'abla pardon' diyor. Artık, bunlara alıştık." diye konuştu.

Erkek meslektaşlarından kadın şoförlere daha saygılı olmalarını isteyen Argun, şunları kaydetti:

"Günde 10 tur yapıyorum. Günlük 250 kilometre yol kat ediyorum. Haliyle yorucu oluyor. Trafik yoğun, sürekli dikkatli olmak zorundasınız. Eve gidince bile bir saat daha araba kullanıyormuş gibi hissediyorum. Ancak tatlı yorgunluklar bunlar."

Argun, kadınlara ayaklarının üzerinde sağlam durmaları için ekonomik özgürlüklerinin olması gerektiğini bildirdi.

Özel günlerde hediye aldığını ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayanların olduğunu anlatan Argun, "Bu vesileyle kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımız değerlidir, her günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Meydan-Cennetayağı Dolmuş Durağı Başkanı Refik Demir ise Fatma Argun'un kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Argun'un aracı kendilerinden daha iyi kullandığını ve yolculardan çok güzel sözler aldıklarını anlatan Demir, "Fatma abla bize adeta annelik yapıyor. Bizim için çok değerli. 5 yıldır bizimle olması büyük şans. Dünya Kadınlar Günü'nde de bizimle olması ayrı bir önem taşıyor." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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