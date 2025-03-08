Eşiyle Başlayıp İşi Büyüttü, Ekmeğini Mermerden Çıkarıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde, eşiyle birlikte mermer atölyesi işleten 42 yaşındaki Hazel Kara, eşiyle beraber büyüttüğü işinde ekmeğini mermerden çıkarıyor.

Eşiyle Başlayıp İşi Büyüttü, Ekmeğini Mermerden Çıkarıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde, yaşayan 42 yaşındaki Hazel Kara, eşiyle birlikte çalıştığı mermer atölyesinde büyük başarılara imza atıyor.


Üç çocuk annesi olan Hazel Kara, mermerciliğe olan ilgisini yıllar önce çalıştığı mozaik atölyesinde keşfetti ve sonrasında eşi Bünyamin Kara ile birlikte kendi mermer atölyelerini kurdular. Atölyede eşi ile birlikte çalışan Hazel Kara kadınlarında her mesleği yapabileceğini herkese gösterdi. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Hazel Kara, "Ben 42 yaşındayım, 11 yıldır mermer sektöründeyim ve bu mesleği çok seviyorum. Bir kadın olarak, erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde çalışmak benim için hem onur hem de gurur kaynağı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, buradan tüm kadınların gününü kutluyor, kadına şiddete hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.


Hazel Kara, mermerciliğin kadınlar için oldukça zorlu bir sektör olduğunu kabul ederken, mermerle uğraşırken ilk kez kendisini görenlerin hayrete düştüğünü, ancak aldıkları güzel tepkilerin onu daha da motive ettiğini ve işine olan tutkusunu artırdığını belirtti.

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Kaynak: İHA

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