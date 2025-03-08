Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek!

KİMLİKLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yönetmelik kapsamında kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme işlemleri il ve ilçe tarım müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kurumlar tarafından gerçekleştirilecek. Mikroçip takılan hayvanlar, Bakanlık kayıt sistemine işlenecek ve hayvan pasaportu oluşturulacak.

Özellikle hayvan bakımevlerinden sahiplenilen evcil hayvanların kaydı, yetkili veteriner hekimler tarafından yapılacak. Bu süreçte yerel yönetimler, hayvan bakımevleri ve özel hayvan yaşam evleri de sorumluluk üstlenecek.