Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek!
Tarım ve Orman Bakanlığı, evcil hayvanların kimliklendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek mikroçip uygulaması için verilen süreyi uzattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, kedi ve köpek sahipleri 31 Aralık 2025 tarihine kadar hayvanlarını kayıt altına almak zorunda olacak.
KİMLİKLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Yönetmelik kapsamında kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme işlemleri il ve ilçe tarım müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kurumlar tarafından gerçekleştirilecek. Mikroçip takılan hayvanlar, Bakanlık kayıt sistemine işlenecek ve hayvan pasaportu oluşturulacak.
Özellikle hayvan bakımevlerinden sahiplenilen evcil hayvanların kaydı, yetkili veteriner hekimler tarafından yapılacak. Bu süreçte yerel yönetimler, hayvan bakımevleri ve özel hayvan yaşam evleri de sorumluluk üstlenecek.
5 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK
Bakanlık tarafından belirlenen yeni düzenlemeye göre, kimliklendirme işlemini yaptırmayan evcil hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacak. 2025 yılı itibarıyla mikroçip taktırmayanlara 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen cezalar kesilecek.
SON KİMLİKLENDİRME SÜRESİ UZATILDI
Evcil hayvan sahiplerinin cezai işlemle karşılaşmamak adına en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.