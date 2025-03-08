Ayakkabı Kutularının İçine Sakladı, Piyasaya Süremeden Yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ayakkabı kutularına sakladığı elektronik sigaralar piyasaya süremeden yakalandı.

Ayakkabı Kutularının İçine Sakladı, Piyasaya Süremeden Yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri ayakkabı kutularına saklanan ve değeri 425 bin TL olan elektronik sigara satan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde kaçak elektronik sigara ve kitlerini piyasaya süreceği tespit edilen şüpheli bir şahsın paketlenmiş ayakkabı kutuları içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 425 bin TL olan 292 adet elektronik sigara kiti, 35 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Elektronik Sigara Aydın
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