META’dan Dev Yatırım: İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Faturalar Yarı Yarıya Ödenecek

INTERNET SOCİETY İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Bu doğrultuda, Internet Society ile iş birliği yapan Meta, dünya genelinde internet erişimini yaygınlaştırmak adına yeni bir fon oluşturdu. Şirket, bu girişime 2030 yılına kadar 30 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Internet Society ise sürdürülebilir internet erişimi sağlamak için daha fazla destekçi çekmeyi hedefliyor.