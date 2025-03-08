META’dan Dev Yatırım: İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Faturalar Yarı Yarıya Ödenecek
Teknoloji devi Meta, dünya genelinde internet erişimi olmayan veya pahalı internet hizmetlerine ulaşamayan topluluklara bağlantı sağlamak için yeni bir girişime imza attı. Şirket, bu kapsamda kâr amacı gütmeyen Internet Society ile ortaklık kurarak küresel internet altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Meta, küresel internet erişimini artırmak amacıyla milyarlarca dolarlık yatırımlar gerçekleştirirken, özellikle deniz altı kablo projelerine büyük önem veriyor. Şirketin inşa ettiği devasa deniz altı kablo altyapısı, üç farklı okyanusu kapsayarak dünya çapında bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.
INTERNET SOCİETY İLE STRATEJİK ORTAKLIK
Bu doğrultuda, Internet Society ile iş birliği yapan Meta, dünya genelinde internet erişimini yaygınlaştırmak adına yeni bir fon oluşturdu. Şirket, bu girişime 2030 yılına kadar 30 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Internet Society ise sürdürülebilir internet erişimi sağlamak için daha fazla destekçi çekmeyi hedefliyor.
45 ÜLKEDE İNTERNET NOKTALARI KURULDU
Meta ve Internet Society, 2018 yılından bu yana ortak çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte, 45 ülkede 56 yeni İnternet Değişim Noktası (IXP) kurularak, yerel internet sağlayıcılarının daha hızlı ve uygun fiyatlı hizmet sunmaları sağlandı. Yeni iş birliğiyle birlikte, altyapı eksikliği bulunan bölgelere öncelik verilerek teknik eğitimler ile uzman yetiştirilmesi de planlanıyor.
2,6 MİLYAR KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR
Dünya genelinde yaklaşık 2,6 milyar insanın hâlâ internet erişiminden yoksun olduğu belirtiliyor. Bu durum, eğitim, sağlık ve dijital hizmetlere erişimi zorlaştırıyor. Internet Society Başkanı ve CEO’su Sally Wentworth, Meta ile yapılan ortaklığın dünya çapında 2 milyardan fazla insanın internetle buluşmasına katkı sağlayacağını vurguluyor. Kuruluş, büyük teknoloji şirketlerinin genişleyen kullanıcı tabanına yönelik ilgisinden yararlanarak daha fazla fon toplamayı hedefliyor.