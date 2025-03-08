Eşi 3 Kez İflas Etti, İpleri Eline Aldı: Bir El Arabasıyla Başlayıp İş Kadını Oldu!
İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Zeliha Akyel, eşinin tarım sektöründe üç kez iflas etmesinin ardından aldığı eğitimlerle hayvancılığa yönelerek kendi çiftliğini kurdu. Aynı zamanda üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümünden mezun olan Akyel, azmi ve kararlılığıyla girişimci olmak isteyenlere ilham veriyor.
Kaynak: AA
Tire'nin Kahrat Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Zeliha Akyel, 1992 yılında Aydın Akyel ile evlendi. Eşi patates üretimiyle uğraşırken, kendisi çocuklarının eğitimi ve ev işleriyle ilgilendi. Ancak eşinin 1996, 2002 ve 2012 yıllarında üst üste iflas etmesi, aileyi ciddi maddi zorluklarla karşı karşıya bıraktı.
Yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm bulmak isteyen Akyel, eşinin karşı çıkmasına rağmen hayvancılığa adım atmaya karar verdi. Bu alanda hiçbir deneyimi olmamasına rağmen yılmadan eğitim almaya başladı. Tire Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği kurslara katılarak "peynir yapımı ve hayvan yetiştiriciliği" konusunda kendini geliştirdi.
KÜÇÜK BİR BAŞLANGIÇ, BÜYÜK BİR BAŞARI
Eğitimlerini tamamladıktan sonra 2017'nin sonunda kısıtlı imkanlarını kullanarak büyükbaş hayvancılığa başladı. Kendi ifadesiyle "bir el arabası ve 20 büyükbaşla" yola çıkan Akyel, zamanla işlerini büyüterek bir çiftlik kurdu. Hem ailesinin geçimini sağladı hem de hayvancılık sektöründe önemli bir başarıya imza attı.
Tüm bu süreçte ev ve çocuklarıyla da ilgilenen Akyel, girişimciliğiyle birçok kişiye örnek olurken, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanabileceklerini kanıtladı. Hayvancılık sektörüne adım atmak isteyen kadınlara cesaret veren Akyel, azmin ve eğitimin başarının anahtarı olduğunu gösterdi.