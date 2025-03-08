Eşi 3 Kez İflas Etti, İpleri Eline Aldı: Bir El Arabasıyla Başlayıp İş Kadını Oldu!

Yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm bulmak isteyen Akyel, eşinin karşı çıkmasına rağmen hayvancılığa adım atmaya karar verdi. Bu alanda hiçbir deneyimi olmamasına rağmen yılmadan eğitim almaya başladı. Tire Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği kurslara katılarak "peynir yapımı ve hayvan yetiştiriciliği" konusunda kendini geliştirdi.