Türkiye'deki Gençlerin En Büyük Korkusu… Tehlike En Sevdikleri Yerde

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 ilde 7 bin 511 lise öğrencisinin katılımıyla Aralık 2024 tarihinde ‘Şiddet Algısı Araştırması’ yaptı. Araştırmaya lise 10 ve 11. sınıf öğrencileri ile birlikte farklı yaş gruplarındaki öğrenciler katıldı.

Araştırma sonuçlarında, lise öğrencilerinin dijital şiddete yönelik algılarının, ortaokul öğrencileriyle benzer olduğu ortaya çıktı.

EN BÜYÜK KORKULARI: 'FOTOĞRAFLI TEHDİT'

Sonuçlara göre lise öğrencilerin en çok şiddet olarak algıladığı davranış ‘özel bilgi ve fotoğrafların internet ortamında paylaşılmasına ilişkin tehdit’ etmek. Öğrencilerden yüzde 92,3'ü fotoğraflı tehdidi şiddet olarak değerlendirdi. Ortaokul öğrencilerinde ise bu oran yüzde 88,5 olarak çıktı.

'BEĞENİNİN GERİ ÇEKİLMESİ DE ŞİDDET'

Öğrenciler ‘sosyal medyada gönderilerin kasten beğenilmemesi, beğenilerin geri çekilmesi ve dijital ortamda gruplara alınmama’ gibi durumları yüzde 15 ile yüzde 20 oranında şiddet olarak gördü.

Yapılan incelemede lise öğrencilerinin yüzde 40'ı, arkadaşlarının gönderilerini kasten beğenmediklerini ifade ederken, yüzde 29,8'i ise zaman zaman beğenilerini kasten geri çektiklerini söyledi.

ŞİDDETİN MERKEZİ SOSYAL MEDYA

Lise öğrencilerin şiddeti en çok gördüğü platform ise dijital yerler oldu. Katılımcıların yüzde 37,1’i dijital ortamda şiddetin yaygın olduğunu açıkladı. Öğrencilerden yüzde 53’ü sosyal medyada en az bir kez hakarete maruz kaldığını söylerken, yüzde 40,8’i ise bir kez hakaret ettiklerini söyledi.

ESKİ PAYLAŞIMLAR DA ŞİDDET LİSTESİNDE

Sonuçları dikkat çeken araştırmada öğrencilerin yüzde 73,5’i ekran görüntüsünün yayılmasını, yüzde 72,8’i ise popüler bir görüşe karşı çıkan kişilerin aşağılanmasını şiddet olarak değerlendirdi.

Öte yandan geçmişte yapılan bir paylaşımın bulunup sosyal medyada eleştirilmesi de öğrencilerin yüzde 61,3’ü tarafından şiddet olarak tanımlandı.

MAĞDUR VE UYGULAYANLAR BURUN BURUNA

Araştırmada, izinsiz bilgi paylaşımı gibi ciddi ihlallerde mağduriyet oranının yüzde 11,1 seviyesinde olduğu belirtildi. Araştırmada korkutan bir sonuç ise sosyal medya etkileşimlerinde “mağdur” ve “uygulayan” oranlarının yüzde 50 ve yüzde 40 gibi seviyelerinde birbirine yakın olması oldu.

Kaynak: ANKA