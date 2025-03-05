Kamyon Baklavacıya Daldı, Faciadan Dönüldü

Sultangazi’de kontrolden çıkan kamyon, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra baklavacıya girdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, büyük bir faciadan dönüldü.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İçinde şoförü bulunmayan kamyon, bilinmeyen bir nedenle aniden yokuş aşağı kaymaya başladı. Önüne çıkan park halindeki otomobile çarpan kamyon, hız kesmeden dükkâna daldı. Şans eseri kapalı olan baklavacıda kimse bulunmazken, dükkânın duvarı yıkıldı, kamyon ve otomobilde ciddi maddi hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Kamyonun neden hareket ettiği araştırılırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Mahalle sakinleri, yokuş olan bölgede benzer olayların yaşanmaması için daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA