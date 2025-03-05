Ölümle Burun Buruna Getiren Kaza, Devrilen Tır Dehşet Saçtı

İstanbul Sarıyer’de saat 10.00 sıralarında İlhan M. idaresindeki demir yüklü tırın freni patladı. Tırın yokuş aşağı kayması sonucunda sürücü yaralandı.

Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

'HER YER TOZDU'

Kaza anına şahit olan Eva Hamamcı o anları şöyle anlattı: Bir anda bir ses duydum. Camdan bir baktım ki tır devrilmiş. Borular düşmüş ve her yer toz oldu. Önce korktuk, deprem oluyor zannettik. Allah korusun. Panikle dışarı çıktık. Tır devrilmiş. Gördüğünüz gibi borular her yerde. Sonra hemen polisi aradık ve itfaiye istedik. Sonra tır şoförüne baktık. Allah'a şükür şoför yaşıyordu.

Kaynak: İHA