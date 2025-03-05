Tostçuyu Şoke Eden Anlar: 'Sen Yabancı Değilsin' Dedi, 600 Bin TL Gönderdi

Sivas’ta seyyar tostçuluk yapan Zeynel Engin, örnek bir dürüstlük hikayesine imza attı. Müşterisinin yanlışlıkla hesabına gönderdiği 600 bin TL’yi fark edince hiç tereddüt etmeden harekete geçti ve parayı sahibine geri verdi.

Günlük işlerini sürdürdüğü sırada, düzenli müşterilerinden biri, 540 TL tutan tost ve ayran için "Sen yabancı değilsin" diyerek 600 TL göndermek istedi. Ancak tostçu, hesaba düşen rakamı kontrol ettiğinde sıfırların fazlalığıyla şoke oldu.

Miktarın tam 600 bin TL olduğunu fark eden Engin, hızla müşterisine ulaşarak durumu izah etti ve parayı anında iade etti.

'GÖZLERİME İNANAMADIM'

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Zeynel Engin, "Önce bir hata mı diye defalarca kontrol ettim. Gerçek olduğunu anlayınca müşterime hemen ulaşarak durumu bildirdim. Bu kadar büyük bir meblağı yanlış göndermek herkes için büyük bir kayıp olurdu. Hakkı olmayan paraya el sürmek olmaz, vicdanım rahat etti" dedi.

Bu örnek davranışıyla büyük takdir toplayan Engin, dürüstlüğün kazandıracağını vurgulayarak "İnsanlar birbirine güvenmeli. Hak neyse, sahibine teslim edilmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA