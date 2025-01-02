Temizlik Yaparken Buldu Gözlerine İnanamadı, İçi Altın Dolu Çantanın Hikayesi Karakolda Ortaya Çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta temizlik yapan Tahsin Evcen, içi para ve altın dolu bir çanta buldu.

Evcen’in çantayı polise götürmesinin ardından gerçek ortaya çıktı. Polis yaptığı çalışmada, çantanın Gülseren Cengiz'e ait olduğunu tespit etti. Polis merkezine gelen Cengiz, "Çocuklar camdan atmış, sağ olsun bu adam da getirdi, verdi. Başkası olsa hiç yapmaz" dedi.

“BÖYLE BİR ADAM BULUNMAZ”

Cengiz, "Çocuklar camdan atmış, sağ olsun bu adam da getirdi verdi. Başkası olsa hiç yapmaz. Altın vardı, ziynet vardı, para vardı. Çocuklar bilmeden atmışlar. Çok teşekkür ederim, Allah yardımcısı olsun. Böyle bir adam bulunmaz, bu yaşa kadar geldim hiç görmedim" diyerek durumu anlattı.

“POŞETE FARAŞ VURDUM, ŞÜPHELENDİM”

Çantayı sahibine teslim eden Tahsin Evecen ise şunları söyledi: Sabah saat yedi, sekiz sıralarında süpürüyordum. Poşete faraş vurdum, şüphelendim. Poşeti açtım, baktım çanta ile birlikte bir miktar para. Hemen nizami bir şekilde paketledim ve bölge amirime haber verdim. Sonra karakola getirdik, burada tutanak tutuldu.

Kaynak: DHA