Ocakta Unutulan Yemek Yangın Çıkardı

Yangın, Çapahasan Mahallesi 234 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.'ye ait evde ocakta unutulan yemekten yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi S.G. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA