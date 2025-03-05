CHP Heyetinden, Eski Bakan Reşit Galip'in Kabrine Ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın öncülüğünde, CHP milletvekilleri, sendika temsilcileri ve partililer, Reşit Galip'in Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenledi. Vefatının 91. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve mezarına çiçekler bırakıldı.

Anma programında konuşan Suat Özçağdaş, Reşit Galip'in Türkiye’ye önemli eserler kazandırdığını ve üniversite reformunun, ülkenin geleceğini şekillendiren en büyük adımlardan biri olduğunu belirtti. Özçağdaş, Reşit Galip'in yanı sıra Vasıf Çınar ve Mustafa Necati’nin de İstiklal Savaşı’nda önemli roller üstlenen isimler olduğunu vurgulayarak, "Her biri Kuvayımilliyecidir. Reşit Galip'in bu kadar erken ölmesinin nedenlerinden biri, daha öğrenciyken gönüllü olarak savaşlara katılması ve orada hastalanmış olmasının etkisi vardır. Çok zor koşullarda çok önemli işler yaptılar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA