Evde Buldukları Servet Başlarını Yaktı: Zengin Olmayı Beklerken Mahkemelik Oldular
Almanya’da bir çift, satın aldıkları eski bir evi yenilemek isterken gizlenmiş 386 bin 680 Alman Markı buldu. Çift, yasaları ihlal edip yetkililere bildirmeyince zimmete para geçirmekle suçlandılar ve ağır bir para cezasına çarptırıldılar.
Kaynak: Haber Merkezi
Artı49'un haberine göre, Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Herbstein kasabasında bir çift, bakımsız bir evi satın alarak kapsamlı bir yenileme sürecine girdi. Ancak tadilat sırasında eski bir komodinin içindeki bisküvi ve kahve kutularına gizlenmiş 386 bin 680 Alman Markı buldular. Bulunan bu yüklü miktardaki nakit, çifte beklenmedik bir zenginlik getirmek yerine hukuki bir çıkmaz yarattı.
ÇİFT OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAK İSTEDİ
Alman yasalarına göre, bulunan nakit paranın yetkililere bildirilmesi ve altı ay boyunca yasal sahiplerinin talep etmemesi durumunda bulan kişiye devredilmesi gerekiyor. Ancak çift, yetkililere başvurmak yerine parayı euroya çevirmek amacıyla Bielefeld’e gitmeye karar verdi.
Bielefeld'deki kayıp eşya bürosu parayı kabul etmeyince, çifti polis merkezine yönlendirdi. Çiftin burada verdikleri çelişkili ifadeler şüphe uyandırdı. Olayın üzerini kapatmak için parayı bir yüzme havuzu otoparkında bulduklarını söylediler ancak soruşturma sonucunda gerçek ortaya çıktı.
MAHKEME YÜKLÜ MİKTARDA PARA CEZASI VERDİ
Bielefeld Sulh Ceza Mahkemesi, çifti zimmete para geçirmek ve kara para aklamak suçlarından toplam 10 bin 450 euro para cezasına çarptırdı. Ayrıca, mahkeme paranın eski ev sahibinin mirasçılarına ait olduğuna karar verdi.