Evde Buldukları Servet Başlarını Yaktı: Zengin Olmayı Beklerken Mahkemelik Oldular

Artı49'un haberine göre, Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Herbstein kasabasında bir çift, bakımsız bir evi satın alarak kapsamlı bir yenileme sürecine girdi. Ancak tadilat sırasında eski bir komodinin içindeki bisküvi ve kahve kutularına gizlenmiş 386 bin 680 Alman Markı buldular. Bulunan bu yüklü miktardaki nakit, çifte beklenmedik bir zenginlik getirmek yerine hukuki bir çıkmaz yarattı.