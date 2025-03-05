Bursa'da Akılalmaz Olay! Benim Başıma Gelmez Demeyin... Kaldırımda Yürürken Öldü
Bursa'da 60 yaşındaki Remzi Başaran, kaldırımda yürürken düşüp başını beton zemine çarptı. Başaran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Ankara yolu istikametinde kaldırımda yürüyen Remzi Başaran, dengesini kaybedip yüzüstü beton zemine düştü. Başaran'ı yerde görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Başaran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA