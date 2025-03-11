Pazar Esnafı ve Emekli, Hayat Pahalılığına İsyan Etti

Balıkesir'de pazarda esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen CHP Milletvekili Serkan Sarı'ya birçok vatandaş sorunlarını anlattı. Ekonomik krizden yakınan vatandaş, her kalemde gelen zamlara isyan etti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Pazar Esnafı ve Emekli, Hayat Pahalılığına İsyan Etti

Vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısı gündemden düşmezken, muhalefet de ekonomik kriz nedeniyle halkın yaşadığı zorluklara dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, kentte pazar yerinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Hayat pahalılığını işaret ederek çok zor bir durumda olduklarını anlatan bir emekli polis memuru, "Hayat pahalılığı alıp başını gitti. Herkes memnunmuş gibi davranıyor ama gerçek öyle değil. Üretici de maliyetler yüzünden zor durumda. Tavuk besledim, yumurtayı 1 liraya satıyordum, yem 50 TL’ydi. Şimdi yem 950 TL olmuş, bu durumda nasıl üretim yapsınlar?" sözleriyle isyan etti.

Pazar Esnafı ve Emekli, Hayat Pahalılığına İsyan Etti - Resim : 1

'SİYASİLER SAHAYA İNMELİ'

Emekli polis memuru, siyasilerden sahaya inip vatandaşın durumunu yerinde görmelerini isteyerek "Pazara gelip görsünler, milletin halini anlamaya çalışsınlar. Biz eşimle emekliyiz, kendi bahçemizde üretim yapıyoruz ama herkesin böyle bir imkânı yok" diye konuştu.

'KİRALAR ÇOK ARTTI'

Kira fiyatlarındaki artışa da değinen emekli polis memuru, "Emekli oldum, ikramiyemle Bursa'dan bir daire aldım. Şimdi ikramiye yetmiyor, insanlar arabaya bile zor ulaşıyor. Kiralar inanılmaz derecede arttı" ifadelerini kullandı.

Pazar Esnafı ve Emekli, Hayat Pahalılığına İsyan Etti - Resim : 2

'FİYATLAR EL YAKIYOR'

Emekli esnaf da geçim sıkıntısından yakınarak "Bir kilo peynir 400-450 TL oldu. Zeytin desen aynı şekilde. Kaliteli almak istiyorum ama fiyatlar el yakıyor. Mazot zamlandığında her şey zamlanıyor. Bu durum pazara ve nakliyeye yansıyor" şeklinde konuştu.

'ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜNE İNANMIYORUM'

Emekli polis memuru, televizyonlarda enflasyonun düştüğüne dair verilen haberlere inanmadığını belirterek "Televizyona bakınca enflasyon düşüyor diyorlar ama pazarda bunu görmek mümkün değil" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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