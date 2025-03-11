6 Ay Sonra İlk Kez Fikir Değiştirmişlerdi! İşte Vatandaşın Ekonomideki En Büyük Sıkıntısı

Hem fırsatçılık hem de fahiş fiyatlarla mücadele etkin bir şekilde devam etmesine rağmen vatandaşların enflasyondaki düşüşe inancı 6 ay sonra ilk kez sekteye uğradı. Vatandaşlara göre Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunu gıda fiyatları oldu. Onu kira ve konut fiyatları takip etti.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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6 Ay Sonra İlk Kez Fikir Değiştirmişlerdi! İşte Vatandaşın Ekonomideki En Büyük Sıkıntısı

TÜFE rakamlarındaki düşüşe rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sektörel enflasyon anketinde hanehalkı beklentileri yükselmişti. Şubat ayında 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükselmiş ve böylelikle 6 ay sonra hanehalkı enflasyon beklentilerinde artış görülmüştü.

6 Ay Sonra İlk Kez Fikir Değiştirmişlerdi! İşte Vatandaşın Ekonomideki En Büyük Sıkıntısı - Resim : 1

EN BÜYÜK SORUN GIDA FİYATLARINDA

Vatandaşın enflasyonda düşüş beklentileri sekteye uğrarken ASAL Araştırma'nın yaptığı ekonomi anketinin de sonuçları da Türkiye ekonomisinin en önemli sorununu gözler önüne serdi. 15-22 Şubat tarihleri arasında toplam 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, vatandaşlar Türkiye ekonomisinin en önemli sorununun gıda ürünleri fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti.

Ankette ikinci büyük sorun ise beklenildiği gibi yüzde 12,6 ile kira ve konut fiyatlarındaki artış oldu. Üçüncü sırayı etkin bir mücadele sürdürülen enflasyon olarak öne çıktı. Sorun yok diyenlerin oranı da yüzde 1,2 oldu.

6 Ay Sonra İlk Kez Fikir Değiştirmişlerdi! İşte Vatandaşın Ekonomideki En Büyük Sıkıntısı - Resim : 2

İşte ankete katılanlara göre ekonominin en büyük sorunları...

◼️Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: %29.0
◼️Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %12.6
◼️Enflasyonun yüksekliği: %9.1
◼️İşsizlik: %5.8
◼️Elektrik, su ve doğal gaz fiyatlarının yüksekliği: %5.4
◼️Adalet: %5.0
◼️Ekonomi yönetimi:%4.5
◼️Üretimde yetersizlik:%4.1
◼️Eğitim: %3.8
◼️Faizlerin yüksekliği: %3.6
◼️Cari açık: %3.0
◼️Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %2.8
◼️Ahlaki değer kaybı: %2.5
◼️Terör:%2.0
◼️Kamuda israf: %1.8
◼️Liyakatsizlik:%1.5
◼️Diğer: %1.3
◼️Fikrim yok/Cevap yok:%1.0
◼️Sorun yok: %1.2

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye ekonomisi gıda Fahiş Fiyat
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