Gaziantep'te 3 Milyon 232 Bin Lira Değerinde Kaçak Saatler Ele Geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 3 milyon 232 bin lira değerinde kaçak saatler ele geçirildi.

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Gaziantep'te 3 Milyon 232 Bin Lira Değerinde Kaçak Saatler Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 iş yerine de operasyon düzenlendi. İş yerlerinde değeri 3 milyon 232 bin lira değerinde taklit kaçak saatler ele geçirildi.

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda 3 milyon 232 bin TL değerinde gümrük kaçağı taklit kol saati ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde M.N.V. ve M.C. isimli şüpheli şahısların işyerlerine baskın yapıldı. Şüpheli şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 3 milyon 232 bin TL olan 404 adet gümrük kaçağı taklit kol saati ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Taklit kaçakçı Gaziantep
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