Bayram İkramiyesinde Ezber Bozacak Formül! 'Her Emekliye Ödenmesin' Dedi, Sınırı Çizdi

Emekli bayram ikramiyesi 2025 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde netleştirildi. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artış ile 3000 TL’ye yükseltilen bayram ikramiyesi 2025 yılı için yüzde 33,5’lik bir artışla 4000 TL’ye yükseltildi. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında milyonlarca emekli ile dul ve yetim aylığı alanların hesaplarına yatırılacak.

‘HER EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDENMESİN’ ÖNERİSİ

Gözler 4000 TL emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihine çevrilirken 135 milyar lirayı bulacak ödemeler için dikkat çeken bir öneri geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında, “Bütün emeklilere acaba bayram ikramiyesi ödenmeli mi? Yoksa bayram ikramiyesi asgari ücrete kadar olan emekliler için ödenip diğerleri için bir fedakarlık düşünülebilir mi?” diyerek kritik bir formülü gündeme getirdi.

“Çünkü bugün Türkiye'nin öyle zenginleri var ki emekli statüsündeler ve onlar da emekli aylığı alıyorlar ve bunların içinde 50 bin liraya yakın emekli aylığı alanlar da var. Dolayısıyla 14 bin 500 lira civarında alanla 50 bin lira alanı aynı bayram ikramiyesinin içinde tutmak ne kadar doğru? Benim önerim hakiki ihtiyaç sahiplerine bu bayram ikramiyesinin ulaşması. Burada ana amaç ihtiyaç sahibi ve toplumun en kırılgan kesimlerine ulaşmak olmalı” dedi.

DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARA YÜKSEK İKRAMİYENİN ÖNÜ AÇILABİLİR

Müderrisoğlu’nun o önerisine ilişkin Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem teklifin makul olduğunu ifade ederken, “Mantıklı, aynı zamanda tüm emeklilerin kabul edebileceği bir teklif olduğunu görüyoruz. Yüksek emekli maaşı alanlar açısından düşünüldüğünde ikramiye ödenmemesi bir rahatsızlık oluşturmayacaktır. Ancak düşük emekli maaşı alanlar açısından ikramiyelerde önemli bir artış sağlayacak ve bir katkı olacaktır” yorumunu yaptı.

Emekli ikramiyesinde değişik formüllerin, ölçütlerin ortaya konabileceğini kaydeden Erdem, “Taban maaş alanlar ikramiye alabilir. Okan Müderrisoğlu'nun teklifinde olduğu gibi asgari ücret sınırı konularak bunun altındaki aylık alan emeklilere ikramiye ödenebilir” dedi.

RAKAM RAKAM HESAPLADI

Erdem, tüm hak sahiplerinin 3 bin liradan aldığı toplam ikramiyenin 99 milyar lirayı bulduğunu ifade ederek. Bu rakamın yeni zam sonrası 135 milyar liraya yükseleceğini söyledi. “16 milyon emekli ve hak sahibi var demiştik. Taban maaş alan emeklilerin sayısı ise 3,7 milyon kişi. Yaklaşık 4 milyon olarak düşünürsek geçen seneki ikramiye sadece bu kesime verilirse 100 milyar liralık toplam ikramiye kişi başına 25 bin lira olarak ödenir. Bu da her bayramda 12.500 TL'lik ikramiye demektir.” diyerek ikramiyenin bazı emeklilere 25 bin lira olarak bile ödenebileceğini hesapladı.

O İHTİMALDE DAHA DA FAZLA ARTIŞ

Emekli ikramiyelerindeki artış için yasal düzenleme gerektiği gibi bu tür bir uygulama için de yasa gerektiğini belirten Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu para sadece taban maaş (14.460 TL) alan emeklilere verildiğinde ise ortaya 33.750 TL'lik ikramiye rakamı çıkıyor ki, her bayram, 16 bin 875 TL ödenebilir. Aylık sınırını biraz daha yukarı çektiğimizde örneğin asgari ücret ile sınırlandırdığımızda ise ikramiyeden 5-6 milyon emeklinin yararlanması söz konusu olacaktır. Bu durumda 4 bin liraya çıkartılan ve 135 milyar liralık toplam ikramiye sadece bu kesime verildiğinde 22.500 TL ile 27 bin TL arasında bir ikramiye ödemesi yapılabilecek. Bu durumda her bayram verilecek miktar 11.250 TL ve 13.500 TL olacak.”

Kaynak: Yeni Asır