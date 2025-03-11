9 Milletvekili Hakkındaki 13 Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

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9 Milletvekili Hakkındaki 13 Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na, 9 milletvekili hakkında toplam 13 dokunulmazlık dosyası iletildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan "Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Tezkereler", Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a sevk edildi.

9 MİLLETVEKİLİNİN DOSYASI MECLİS'TE

Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’a gönderilen milletvekilleri arasında Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Mersin Milletvekili Ali Bozan yer alıyor.

ENGİNYURT'UN 4, ÖZTÜRK'ÜN 2 DOSYASI VAR

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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