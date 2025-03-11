Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken 'Yeni Süreç' Açıklaması! DEM Heyetinin Temaslarını Değerlendirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını cevapladı. Suriye'de yaşananlara ilişkin konuşan Yavaş, "Gelişmeleri ihtiyatla izliyoruz. Şimdiden bir şey yapmak mümkün değil. Bir de ayrıca orada yaşanan iç karışıklıklar da dikkatle takip edilmeli. Henüz devlet olma aşaması ortada yok, onun için oldukça tehlikeli bir durum var. İzlememiz lazım. Öncelik Türkiye'nin güvenliğidir" dedi.

'HEPSİ ÇÖPTÜR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendini feshetme çağrısıyla devam eden sürece ilişkin ise Yavaş, şunları söyledi:

"Ateşkes çağrısı yapıldı, silah bırakma çağrısı düzgünce yapılmadı. Hal böyleyken konuşmanın hiçbir anlamı yok. Terörsüz Türkiye adı altında daha bu heyetler Cumhurbaşkanı ile bile görüşmeden, silah bırakılmamışken, ortada hiçbir şey yokken görüşmeler bence anlamsız kalıyor. Önce silah bırakılacak, ondan sonra şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tamamını memnun edecek bir proje ortaya çıkması lazım. Toplumun tamamını memnun edecek proje ortaya çıkmadan hepsi çöptür."

Kaynak: Haber Merkezi