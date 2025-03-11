Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken 'Yeni Süreç' Açıklaması! DEM Heyetinin Temaslarını Değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki tarihi çağrısı ile başlayıp, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajıyla hız kazanan yeni süreçte DEM Parti siyasi partilerle ikinci tur görüşmelerine devam ediyor. DEM Parti'nin siyasi partilerle görüşmelerine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yavaş, "Silah bırakılmadan ve toplumu memnun edecek bir proje ortaya çıkarılmadan bunların hepsi çöptür" dedi.

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Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken 'Yeni Süreç' Açıklaması! DEM Heyetinin Temaslarını Değerlendirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını cevapladı. Suriye'de yaşananlara ilişkin konuşan Yavaş, "Gelişmeleri ihtiyatla izliyoruz. Şimdiden bir şey yapmak mümkün değil. Bir de ayrıca orada yaşanan iç karışıklıklar da dikkatle takip edilmeli. Henüz devlet olma aşaması ortada yok, onun için oldukça tehlikeli bir durum var. İzlememiz lazım. Öncelik Türkiye'nin güvenliğidir" dedi.

'HEPSİ ÇÖPTÜR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendini feshetme çağrısıyla devam eden sürece ilişkin ise Yavaş, şunları söyledi:

"Ateşkes çağrısı yapıldı, silah bırakma çağrısı düzgünce yapılmadı. Hal böyleyken konuşmanın hiçbir anlamı yok. Terörsüz Türkiye adı altında daha bu heyetler Cumhurbaşkanı ile bile görüşmeden, silah bırakılmamışken, ortada hiçbir şey yokken görüşmeler bence anlamsız kalıyor. Önce silah bırakılacak, ondan sonra şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tamamını memnun edecek bir proje ortaya çıkması lazım. Toplumun tamamını memnun edecek proje ortaya çıkmadan hepsi çöptür."

Bahçeli'den Terör Örgütü PKK'nın 'Ateşkes' İlanına 'Şart Yok!' ÇıkışıBahçeli'den Terör Örgütü PKK'nın 'Ateşkes' İlanına 'Şart Yok!' ÇıkışıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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