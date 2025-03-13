Akşener'in Masak'a Şikayet Ettiği, İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'dan Sert Yanıt: Farklı Bir Ajandası Var

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in MASAK’a şikayet ettiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan’dan Akşener’e yanıt geldi. Özkan, Akşener için “İnandığımız bir insanın aslında farklı bir ajandası olduğunu maalesef çok geç gördük” şeklinde konuştu.

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Akşener'in Masak'a Şikayet Ettiği, İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'dan Sert Yanıt: Farklı Bir Ajandası Var

Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunurken, istifa ederek yoluna bağımsız şekilde devam eden İbrahim Özkan, 1 Kasım 2024 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine getirilmişti.

AKŞENER İMAMOĞLU’NUN DANIŞMANINI MASAK’A ŞİKAYET ETTİ

Dün, Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den İbrahim Özkan için dikkat çekici bir hamle geldi. Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre Akşener, vekil avukatı Abdullah Gören aracılığıyla Özkan hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) şikayette bulunduğu öne sürüldü.

Akşener, şikayetinde Özkan’ın mal varlığının hızlı bir şekilde arttığını iddia ederek, Özkan’ın mal varlığı, banka hesapları, ticari faaliyetleri ve mali hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini talep etti.

Akşener'in Masak'a Şikayet Ettiği, İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'dan Sert Yanıt: Farklı Bir Ajandası Var - Resim : 1

‘ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ BASINDAN ÖĞRENDİM’

Yaşanan bu gelişmenin ardından İbrahim Özkan Akşener’in bu hamlesine yanıt verdi. Korkusuz gazetesinden Can Coşkun’a konuşan Özkan, mal varlıkları ya da banka hesaplarında yönelik herhangi bir kısıtlama uygulaması olmadığını belirterek, söz konusu şikayet dilekçesini basın aracılığıyla öğrendiklerini ifade etti.

Akşener'in Masak'a Şikayet Ettiği, İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'dan Sert Yanıt: Farklı Bir Ajandası Var - Resim : 2

AKŞENER’E AJANDA GÖNDERMESİ

İYİ Parti’de siyaset yaptığı dönem hakkında da konuşan Özkan, 5 yıl boyunca grup başkanvekilliği ve kurucu ilçe başkanlığı yaptığını anımsatarak, bugün gelinen noktaya bakıldığında o günleri “Boşa geçirilmiş zaman” olarak tarif etti.

Bunun gerekçesini de açıklayan Özkan, Akşener’in ismini vermeden “Çünkü inandığımız bir insanın aslında farklı bir ajandası olduğunu maalesef çok geç gördük” şeklinde konuştu.

‘SÖYLEYECEK BİRKAÇ KELAMIMIZ VAR’

Özkan, günü gelince kendisinin de söyleyecek birkaç kelamı olduğunu belirterek, “Ben soyut kavramlar üzerinden hiçbir zaman konuşmadım, benim konuşmalarım somut deliller üzerine olur beni bilenler bilir” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'ı MASAK'a Şikayet EttiMeral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'ı MASAK'a Şikayet EttiSiyaset
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Kaynak: Korkusuz

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