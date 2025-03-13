Çarpıcı Ön Seçim Kulisi: Mansur Yavaş O Toplantıya Katılacak mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim hazırlıklarına devam ediyor. İmamoğlu cumartesi günü Ankara'da partililere seslenecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplantıya "kesinlikle" katılmayacağı kulislerde konuşuluyor. Peki, neden? İşte çarpıcı iddialar...

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Çarpıcı Ön Seçim Kulisi: Mansur Yavaş O Toplantıya Katılacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim hazırlıklarına başladı. Ekrem İmamoğlu il il gezerek partililere sesleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçimde aday olmaması ve İmamoğlu'nun adaylığını açıkladığı toplantıya katılmaması beraberinde pek çok tartışmayı getirmişti.

"Parti içinde sorun mu var" diye düşünürken Yavaş'tan "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" açıklaması gelmişti.

İmamoğlu, cumartesi günü Mamak'ta Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda partililere hitap edecek. Peki, bu buluşmaya Yavaş katılacak mı?

Çarpıcı Ön Seçim Kulisi: Mansur Yavaş O Toplantıya Katılacak mı? - Resim : 1

Nefes'ten Aytunç Erkin'in köşe yazısına göre; Yavaş, yapılacak toplantıya gitmeyi kesinlikle düşünmüyor.

Aytunç Erkin, Yavaş'a yakın isimlerin kendisine şu bilgileri verdiğini aktardı:

"-Mansur Başkan 'seçenekler masada' dedikten sonra gitmesi uygun olmaz. Bunu hem Özgür Özel'e hem de Ekrem Başkan'a masada da söyledi. Üçlü zirvede, 'Eğer anketler böyle gelirse bir dönem daha iktidarı izleyemeyiz, aday olurum' diyen bir ismin, toplantıya katılması uygun olmaz. Şimdi kenara çekildi ve izliyor. O gün gelsin ne olacak, göreceğiz.

- Şunu görmek istiyor: Ekrem Başkan adaylığını sürdürsün, üç sene boyunca götürebiliyorsa devam etsin. Önde çıkarsa anketlerde, kazanacağı garanti olursa aday olmaz! Ama Tayyip Erdoğan'a karşı seçilemiyorsa da o zaman aday olur."

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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