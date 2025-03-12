Mansur Yavaş Çok Net Konuştu: 'Kavga Bekleyenler Avucunu Yalayacak'

İktidara yakın gazeteler Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel arasında güç çekişmesi olduğu iddialarına Yavaş'tan çok net yanıt geldi. Yavaş, "Eğer Ekrem Başkan’ın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık ve kavga bekleyenler avucunu yalayacak." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı her gün daha da alevleniyor. Süreç ilerlerken iktidara yakın medya kanalları Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında siyasi tartışmaların olduğu iddialarında bulundu. Bu iddialara ABB Başkanı Mansur Yavaş çok net yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ'da iftar programına katıldı. Burada konuşma yapan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Ekrem Başkan’ın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık ve kavga bekleyenler avucunu yalayacak."

AYRINTILAR GELİYOR...

İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' Sorusuna Net Yanıt: 'Adaylık Kimsenin Tapulu Malı Değil'İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' Sorusuna Net Yanıt: 'Adaylık Kimsenin Tapulu Malı Değil'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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