Belediye Başkanı Müjdeyi Verdi: Zeytinli Rock Festivali Geri Dönüyor

2005 yılından itibaren Balıkesir Edremit’te düzenlenen ve 2022 yılında yasaklanan Zeytinli Rock Festivali ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Zeytinli Rock Festivali’ni tekrar Edremit’e getireceğiz. Ülke genelinde bu tarz festivaller çok azaldı. Festivali tekrar kentimize kazandırmaya, hak ettiği gibi daha çok büyütmeye çalışmalıyız” dedi.

Belediye Başkanı Müjdeyi Verdi: Zeytinli Rock Festivali Geri Dönüyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde komşu ilçe Edremit sınırında 2005 yılından beri düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, 2022 yılında kaymakamlık kararıyla yasaklanmıştı. Kaymakamlık yasak kararına gerekçe olarak, Zeytinli Rock Festivali ile ilgili şikayet olduğunu söylemişti. Şikayet edenlerin arasında İlim Yayma Cemiyeti’nin de olduğu ortaya çıkmıştı. Festival yasak kararının ardından farklı kentlerde düzenlenmek zorunda kalmıştı.

Türkiye’nin en büyük rock festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali’nin yeniden Edremit’te yapılması için çalışmalar başlatıldı. Edremit Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, festivalin ilçede yapılması konusunda tüm katılımcılarla ortak fikir birliğine varıldı.

Toplantıya Başkan Ertaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mecliste grubu bulunan siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

'EDREMİT'E GERİ GETİRECEĞİZ'

Ertaş, konuya ilişkin, “Zeytinli Rock Festivali hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli. Kentimizin marka değerini artıran bir etkinlik. Ülke genelinde bu tarz festivaller çok azaldı. Festivali tekrar kentimize kazandırmaya, hak ettiği gibi daha çok büyütmeye çalışmalıyız. Çünkü yıllarca burada düzenlenmiş olan festivalimiz Zeytinli Rock Festivali dünyaca ünlü, yurtdışında oldukça tanınıyor. Zeytinli Rock Festivali’ni tekrar Edremit’e getireceğiz. Bu etkinliği tekrar getirmeyi çok istiyoruz, sizlerin de desteğiyle gerekli her adımı atacağız” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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