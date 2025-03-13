CHP’li Adem’den Çarpıcı ‘Su’ Açıklaması: Yarın Gıda Krizi Kapıda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarımda yaşanan yönetim krizinin açıkça gözler önüne serildiğini vurgulayarak, suyun doğru yönetilmemesi ve plansızlığın Türkiye’yi büyük bir tarımsal felakete sürüklediğini belirtti.

Büyük Menderes Havzası’nda pamuk, mısır ve yonca ekimiyle uğraşan çiftçilere su verilmeyerek, 'Su yok, kendi başınıza çare bulun' denildiğini belirten Adem, çiftçilerin zaten zor durumda olduğunu, su krizinin tarımsal üretimi sona erdirme noktasına getirdiğini söyledi.

Erhan Adem açıklamasında şunları kaydetti: “Bu sadece Aydın’ın değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerin yaşadığı ortak bir felaketin adıdır. Antalya’da yer altı su seviyeleri hızla düşüyor, obruk tehlikesi artıyor. Çukurova’da çiftçilere resmi yazıyla ekim yapmamaları söyleniyor. Adıyaman’da, Konya’da, Denizli’de, Edirne’de üretici her geçen gün toprağına daha az su verebiliyor. Ama bu gerçekler karşısında iktidarın çözümü sadece ‘desteklemeleri azaltmak, suyu kısıtlamak ve çiftçiyi çaresiz bırakmak’ oluyor.”

'SU YILLARCA AZALACAK'

Sorunu sadece iklim değişikliğiyle açıklamanın kolaycı bir yaklaşım olacağını ifade eden Adem, “Asıl mesele, suyun yönetilememesi, plansızlık ve yanlış tarım politikalarıdır. Su, bugün değil, yıllardır azalıyor. Büyük Menderes Havzası, Gediz, Konya Kapalı Havzası, Çukurova, Trakya ve Türkiye’nin dört bir yanında çiftçiler sürekli uyarılarda bulundu. Ama bu ülkeyi yönetenler çiftçiyi değil, karbon ticaretini ve rantı düşündü” dedi.

'HALKI İTHAL GIDAYA MAHKUM EDECEKLER'

Büyük Menderes’te bugün uygulanan su kısıtlamasının yarın Türkiye’nin diğer tüm havzalarına yayılacağını aktaran CHP’li Adem, “Tarımsal üretim, hayvancılık ve gıda güvenliği ciddi şekilde tehdit altında. Üreticiye “su yok, ekim yapmayın” diyenlerin, 5-10 yıl içinde gıda krizini nasıl yöneteceğini merak ediyoruz! Bugün çözüm bulmayanlar, yarın halkı ithal gıdaya mahkum edecekler” diye konuştu.

'HAREKETE GEÇİLMESİ GEREKİYOR'

Bu felaketin önüne geçmek için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Adem, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

1.Havza bazlı su yönetiminde basınçlı sulama sistemine geçiş zorunlu hale getirilmelidir. Damla sulama yapan çiftçilere özel teşvikler sağlanmalı, su tasarrufu yapan üreticiler ödüllendirilmelidir.

2.Kuraklık yönetimi değil, risk yönetimi yapılmalıdır. Her yıl sezon başında değil, sezon bitmeden gelecek yılın üretim planlaması yapılmalıdır.

3.Planlı üretim modeli çiftçiye uygun hale getirilmelidir. Çiftçinin ÇKS kayıtlarıyla planladığı üretim desteklenmeli, su planlaması buna göre yapılmalıdır.

4.Tarım ve su politikaları rant odaklı değil, üretici odaklı olmalıdır. Su krizi, karbon ticareti üzerinden çözülmez, ancak sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla yönetilebilir.

5.Kuraklıkla mücadelede merkezi hükümet, yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmalıdır. Sulama birlikleri, çiftçi örgütleri ve uzmanlarla ortak bir strateji geliştirilmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi