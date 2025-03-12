Rusya-Ukrayna Ateşkesinde Yeni Gelişme! Trump: Şu An Rusya'ya Giden Bir Heyetimiz Var

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanması yönünde adımlar atılan ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu. Trump "Şu an Rusya'ya giden bir heyetimiz var. Umuyorum ki ateşkese ulaşacağız." dedi.

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