İstanbul'un Göbeğinde Dehşet Dolu Anlar... AVM'de Bıçakla Terör Estirdiler

İstanbul Maltepe'de bir AVM önünde dehşet dolu anlar yaşandı. Alışveriş merkezinde bir kişi, şüpheli poşet taşıyan şahısları güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin AVM’den çıkardığı şüpheliler bıçakla terör estirdi. Olayda 1 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bulunan Maltepe Piazza AVM'de öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir kişi, şüpheli bir poşet taşıyan iki şahsı güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlilerinin şüpheli şahısları dışarı çıkarması üzerine taraflar arasında tartışma başladı.

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı saldırgan kendilerini şikayet eden şahsa bıçakla saldırdı. Şahıs kolundan aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen A.M.V. ile kavga esnasında elinde bıçak olduğu tespit edilen N.T.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, "kasten yaralama ve hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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