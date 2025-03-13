153 Saat İncelendi, 2 Saldırgan Yakalandı
İzmir'de bir iş yerine kurşun yağdıran iki saldırgan tutuklandı. Kimlik tespiti için ekipler 153 saatlik görüntüyü inceledi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine kurşun yağdırılmıştı. Başsavcılık talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tam 57 kameradan elde edilen 153 saatlik görüntüyü inceledi.
Tek tek incelenen görüntüler sonucu Ş.Ç. ve N.K. gözaltına alındı. 21 yaşındaki iki saldırgan işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: DHA