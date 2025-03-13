153 Saat İncelendi, 2 Saldırgan Yakalandı

İzmir'de bir iş yerine kurşun yağdıran iki saldırgan tutuklandı. Kimlik tespiti için ekipler 153 saatlik görüntüyü inceledi.

153 Saat İncelendi, 2 Saldırgan Yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine kurşun yağdırılmıştı. Başsavcılık talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tam 57 kameradan elde edilen 153 saatlik görüntüyü inceledi.

153 Saat İncelendi, 2 Saldırgan Yakalandı - Resim : 1

Tek tek incelenen görüntüler sonucu Ş.Ç. ve N.K. gözaltına alındı. 21 yaşındaki iki saldırgan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Diyarbakır'da Kafede Silahlı Saldırı: Merve Nur, Kadınlar Günü'nde ÖldürüldüDiyarbakır'da Kafede Silahlı Saldırı: Merve Nur, Kadınlar Günü'nde ÖldürüldüGüncel

Küçükçekmece'de Minibüse Silahlı SaldırıKüçükçekmece'de Minibüse Silahlı SaldırıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Saldırı Silah İzmir
İbn-i Sînâ’nın Hayat Sırrı Dediği Ot: Kabızlıktan Şekere Kadar Derman Olmadığı Hastalık Yok İbn-i Sînâ’nın Hayat Sırrı Dediği Ot: Kabızlıktan Şekere Kadar Derman Olmadığı Hastalık Yok
Eurofighter Teklifi Ankara'ya Ulaştı Eurofighter Teklifi Ankara'ya Ulaştı
CHP’li Adem’den Çarpıcı ‘Su’ Açıklaması: Yarın Gıda Krizi Kapıda CHP’li Adem’den Çarpıcı ‘Su’ Açıklaması! 'Yarın Gıda Krizi Kapıda'
'Bambam' Necla Teyzenin Mezarında: Can Dostundan Ağlatan Vefa 'Bambam' Necla Teyzenin Mezarında: Can Dostundan Ağlatan Vefa
Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi
Donald Trump’ın Kabinesindeki Türk Tanıdık Çıktı Donald Trump’ın Kabinesindeki Türk Tanıdık Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk Görüşmesi Dünya Manşetlerinde: Ateşkeste Beklenmedik Aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk Görüşmesi Dünya Manşetlerinde: Ateşkeste Beklenmedik Aktör