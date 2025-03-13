153 Saat İncelendi, 2 Saldırgan Yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine kurşun yağdırılmıştı. Başsavcılık talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tam 57 kameradan elde edilen 153 saatlik görüntüyü inceledi.

Tek tek incelenen görüntüler sonucu Ş.Ç. ve N.K. gözaltına alındı. 21 yaşındaki iki saldırgan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA