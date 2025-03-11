3 İlde 'Sokak Hayvanları' Soruşturması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘köpek saldırıları’na ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Bakan Tunç konuya ilişkin açıklamasında, “Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır” dedi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Tunç, “Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Açıklamalarında ‘vatandaşların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini’ söyleyen Tunç, paylaşımını “Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır” sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi