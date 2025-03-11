3 İlde 'Sokak Hayvanları' Soruşturması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'köpek saldırıları'na soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, " Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
3 İlde 'Sokak Hayvanları' Soruşturması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘köpek saldırıları’na ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Bakan Tunç konuya ilişkin açıklamasında, “Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır” dedi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Tunç, “Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Açıklamalarında ‘vatandaşların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini’ söyleyen Tunç, paylaşımını “Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır” sözleriyle noktaladı.

Osmaneli Belediyesi’nden Skandal Karar! Bütün Sokak Köpeklerini ToplayacaklarOsmaneli Belediyesi’nden Skandal Karar! Bütün Sokak Köpeklerini ToplayacaklarGüncel
Katliamda Kirli Pazarlık! Yazışmalar Ortaya Çıktı... 'Şeytan' Deyip Ölüme Yolladıkları Köpeklerden Para KazanmışlarKatliamda Kirli Pazarlık! Yazışmalar Ortaya Çıktı... 'Şeytan' Deyip Ölüme Yolladıkları Köpeklerden Para KazanmışlarGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Son Güncelleme:
Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Türklerin En Kolay Öğrenebildiği Diller Belli Oldu: Kursa Bile Gitmeden Bülbül Gibi Şakıyacaklar Türklerin En Kolay Öğrenebildiği Diller Belli Oldu: Kursa Bile Gitmeden Bülbül Gibi Şakıyacaklar
Sinem'e Dehşeti Yaşatmıştı, Eski Eşe İndirimli Hapis Cezasında 'Pes' Dedirten Gerekçe Sinem'e Dehşeti Yaşatmıştı, Eski Eşe İndirimli Hapis Cezasında 'Pes' Dedirten Gerekçe
Bugün de İnsanlığımızdan Utandık! Oğlunun Protez Bacakları İçin Kredi Çekti, Ödeyemedi, İcralık Oldu... Hapis Tehlikesiyle Karşı Karşıya Oğlunun Protez Bacakları İçin Kredi Çekti, Ödeyemedi, İcralık Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek