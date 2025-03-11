Sinem'e Dehşeti Yaşatmıştı, Eski Eşe İndirimli Hapis Cezasında 'Pes' Dedirten Gerekçe

Ankara’da eşi Sinem T.’yi 7 yerinden bıçaklayarak yaralayan Sinan Özçelik’e verilen indirimli cezanın gerekçesi açıklandı. Mahkemenin kararda indirim uygulamasına sebep olarak sanığa hakaret etmesi ve çocuklarına ilgisiz davranması gösterildi. Kararda, mahkemenin Sinan Özçelik’in geleceği üzerindeki etkilerini düşünülerek takdir indirimi uygulandığı ifade edildi.

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Sinem'e Dehşeti Yaşatmıştı, Eski Eşe İndirimli Hapis Cezasında 'Pes' Dedirten Gerekçe

Ankara’da güzellik merkezinde çalışan 33 yaşındaki Sinem T., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Sinan Özçelik’ten boşandı. 24 Ekim 2023’te çocuklarını göstermek için eski eşi Sinan Özçelik ile buluşan Sinem dehşeti yaşadı.

Sinan Özçelik genç kadını 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. 10 gün yoğun bakımda kalan genç kadın, kıl payı ölümden döndü.

Sinem'e Dehşeti Yaşatmıştı, Eski Eşe İndirimli Hapis Cezasında 'Pes' Dedirten Gerekçe - Resim : 1

YÜZ, KAFA VE KARIN BÖLGESİNDEN YARALANDI

Tutuklanan Sinan Özçelik hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açıldı. 15 yıl hapis cezası hapis cezası verilen Özçelik’in cezası daha sonra haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü. Ceza uygulanan indirimin gerekçesi açıklandı. Kararda tartışma sırasında Sinan Özçelik’in bıçakla Sinem T.’yi yüz, kafa ve karın bölgesinden yaraladığı, Sinem T.’nin kendisini koruma refleksiyle hareket ettiğinden ellerinde ve kollarında kesikler oluştuğu ifade edildi.

Adli tıp raporunda Sinem T.’nin yüzünde sabit iz kaldığı, kemik kırığı yaşadığı ve yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu açıklandı.

Sinem'e Dehşeti Yaşatmıştı, Eski Eşe İndirimli Hapis Cezasında 'Pes' Dedirten Gerekçe - Resim : 2

GELECEĞİ DÜŞÜNÜLDÜ DİYE CEZASI İNDİ

Sinan Özçelik’e verilen indirimin gerekçesini açıklayan mahkeme, genç kadının çocuklarıyla ilgili tutumları ve sanığa hakaret etmesini haksız tahrik unsuru kabul etti.

Kararda, mahkemenin Sinan Özçelik’in geleceği üzerindeki etkilerini düşünülerek takdir indirimi uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
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