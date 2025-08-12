Valilikten İstanbul İçin Kritik UyarI! Fırtına Çok Fena Vuracak

İstanbul Valiliği, yarın için megakent sakinlerine çarpıcı bir uyarıda bulundu. Açıklamaya göre, yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Valilikten İstanbul İçin Kritik UyarI! Fırtına Çok Fena Vuracak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aşırı sıcaklar nedeniyle kavrulan İstanbul’a bu kez kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin verilerine göre, megakentte yaşayan vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına için perşembe günü gece saatlerine kadar dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ege Denizi’nde Fırtına AlarmıEge Denizi’nde Fırtına AlarmıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul fırtına
Taburcu Oldu, 3 Dakika Sonra Kalbi Durdu! Yoğun Bakımda Vicdansız Pazarlık Taburcu Oldu, 3 Dakika Sonra Kalbi Durdu
Canan Karatay’dan Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir! Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor, 5 Kat Gençleştiriyor Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir!
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' Dedi
Doktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline Gözaltı Doktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Canan Karatay’dan Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir! Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor, 5 Kat Gençleştiriyor Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Çanakkale'deki Yangınlar Kontrol Altında Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altında
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu Hükümetin Memur ve Emekli İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu