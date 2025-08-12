Valilikten İstanbul İçin Kritik UyarI! Fırtına Çok Fena Vuracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aşırı sıcaklar nedeniyle kavrulan İstanbul’a bu kez kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin verilerine göre, megakentte yaşayan vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına için perşembe günü gece saatlerine kadar dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA