Taburcu Oldu, 3 Dakika Sonra Kalbi Durdu! Yoğun Bakımda Vicdansız Pazarlık

Giresun’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Salih Aydın isimli vatandaş, göğüs ağrısı ve sol kol uyuşması şikâyetiyle başvurduğu Özel Giresun Ada Hastanesi Acil Servisi’nde kalp krizi belirtileri olmasına rağmen "kas ağrısı ve panik atak" teşhisiyle taburcu edildi. Ancak, taburcu edilmesinden sadece dakikalar sonra kalbi ve solunumu durdu.

Aydın, elektroşok ve kalp masajıyla hayata döndürülürken, apar topar acil müdahaleye alındı.

Yaşadıklarının ardından Aydın, "öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA VİCDANSIZ PAZARLIK

Yoğun bakımda kendisiyle para pazarlığı yapıldığını ileri süren Salih Aydın, "4 Temmuz’da ikinci stent takılmasının ardından ameliyattan çıktıktan sonra yanımda bulunan Kardiyoloji Uzmanı, ‘Senin oğulların para konusunda sıkıntı çıkardı, sen kaç lira ödeyebilirsin?’ diyerek yoğun bakımda para pazarlığı yaptı. Ayrıca yakınlarıma SGK kapsamında olan tedaviler için ‘SGK bu stentleri karşılamıyor, önce imzalayın, sonra fatura edilir’ şeklinde baskı yapıldı. İlave ücret talebiyle özel stent pazarlaması yapılıyor" dedi.

E-NABIZ KAYITLARI SİLİNDİ Mİ?

Salih Aydın, tedavi kayıtlarının da gizlendiğini ileri sürdü: "4 Temmuz’daki ameliyat ve tedavi bilgilerimiz Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminde görünürken daha sonra silindiğini fark ettik. Bu durumun suç delillerinin yok edilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir.”



SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Kasten yaralama, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, suç delillerini gizleme ve adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlamalarla Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Salih Aydın, "Bu olay sadece bizim yaşadığımız bir trajedi değil; hastaneye güvenerek canını emanet eden herkes için ciddi bir uyarıdır. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Gerekirse tüm detayları ulusal basına taşıyacağız. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nı, görevlerini yerine getirerek bu hastane ve benzeri yerlerde denetimleri sıklaştırmaya, ihmallere göz yummamaya davet ediyoruz. Etrafımızdan ve duyumlarımızdan anladığımız kadarıyla bu hastanede benzer ihmaller ve mağduriyetler az değil. Bu tür olaylar ancak kararlı ve sürekli denetimlerle önlenebilir. Sorumlular korunmadığı, aksine yargı önünde hesap verdiği bir süreç işletilmezse, bu yaşananlar yarın başka ailelerin acısı olacaktır."

