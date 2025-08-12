Taburcu Oldu, 3 Dakika Sonra Kalbi Durdu! Yoğun Bakımda Vicdansız Pazarlık

Giresun'da kalp krizi belirtileriyle hastaneye başvuran vatandaşın, taburcu edilmesinin ardından 3 dakika sonra kalbi durdu. Yoğun bakıma alınan vatandaş, hastane yönetiminin para pazarlığı yaptığı iddiasını savcılığa taşıdı.

Taburcu Oldu, 3 Dakika Sonra Kalbi Durdu! Yoğun Bakımda Vicdansız Pazarlık
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Salih Aydın isimli vatandaş, göğüs ağrısı ve sol kol uyuşması şikâyetiyle başvurduğu Özel Giresun Ada Hastanesi Acil Servisi’nde kalp krizi belirtileri olmasına rağmen "kas ağrısı ve panik atak" teşhisiyle taburcu edildi. Ancak, taburcu edilmesinden sadece dakikalar sonra kalbi ve solunumu durdu.

Aydın, elektroşok ve kalp masajıyla hayata döndürülürken, apar topar acil müdahaleye alındı.

Yaşadıklarının ardından Aydın, "öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Taburcu Oldu, 3 Dakika Sonra Kalbi Durdu! Yoğun Bakımda Vicdansız Pazarlık - Resim : 1

YOĞUN BAKIMDA VİCDANSIZ PAZARLIK

Yoğun bakımda kendisiyle para pazarlığı yapıldığını ileri süren Salih Aydın, "4 Temmuz’da ikinci stent takılmasının ardından ameliyattan çıktıktan sonra yanımda bulunan Kardiyoloji Uzmanı, ‘Senin oğulların para konusunda sıkıntı çıkardı, sen kaç lira ödeyebilirsin?’ diyerek yoğun bakımda para pazarlığı yaptı. Ayrıca yakınlarıma SGK kapsamında olan tedaviler için ‘SGK bu stentleri karşılamıyor, önce imzalayın, sonra fatura edilir’ şeklinde baskı yapıldı. İlave ücret talebiyle özel stent pazarlaması yapılıyor" dedi.

E-NABIZ KAYITLARI SİLİNDİ Mİ?

Salih Aydın, tedavi kayıtlarının da gizlendiğini ileri sürdü: "4 Temmuz’daki ameliyat ve tedavi bilgilerimiz Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminde görünürken daha sonra silindiğini fark ettik. Bu durumun suç delillerinin yok edilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir.”


SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Kasten yaralama, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, suç delillerini gizleme ve adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlamalarla Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Salih Aydın, "Bu olay sadece bizim yaşadığımız bir trajedi değil; hastaneye güvenerek canını emanet eden herkes için ciddi bir uyarıdır. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Gerekirse tüm detayları ulusal basına taşıyacağız. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nı, görevlerini yerine getirerek bu hastane ve benzeri yerlerde denetimleri sıklaştırmaya, ihmallere göz yummamaya davet ediyoruz. Etrafımızdan ve duyumlarımızdan anladığımız kadarıyla bu hastanede benzer ihmaller ve mağduriyetler az değil. Bu tür olaylar ancak kararlı ve sürekli denetimlerle önlenebilir. Sorumlular korunmadığı, aksine yargı önünde hesap verdiği bir süreç işletilmezse, bu yaşananlar yarın başka ailelerin acısı olacaktır."

Bir Annenin İsyanı... Murat Çalık Yine Ailesine Gösterilmeden Cezaevine Sevk EdildiBir Annenin İsyanı... Murat Çalık Yine Ailesine Gösterilmeden Cezaevine Sevk EdildiGüncel
Doktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline GözaltıDoktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline GözaltıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Hastane Giresun
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' Dedi
Doktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline Gözaltı Doktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline Gözaltı
Aman Dikkat: O İlimiz Resmen Kavrulacak! Meteoroloji Tek Tek Açıkladı, O Tarihte Termometreler 44 Dereceyi Görecek Meteoroloji Tarih Verdi, 44 Dereceyi Görecek
Soruşturmanın Kilit İsminden Çok Konuşulacak İtiraf! 'Osmanlı Torunu' Kayıhan Osmanoğlu'nun Diploması İçin Emri Kim Verdi? Soruşturmanın Kilit İsminden Çok Konuşulacak İtiraf! Osmanoğlu'nun Diploması İçin Emri Kim Verdi?
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Canan Karatay’dan Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir! Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor, 5 Kat Gençleştiriyor Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Çanakkale'deki Yangınlar Kontrol Altında Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altında
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu Hükümetin Memur ve Emekli İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu