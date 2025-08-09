Ege Denizi’nde Fırtına Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege’de 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Salı gecesi etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle denizciler ve bölge halkı için dikkat çağrısı yapıldı.

Ege Denizi’nde Fırtına Alarmı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına için uyarı yayımladı. 9 Ağustos 2025 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’de halihazırda devam eden rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, 12 Ağustos Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtına süresince denizcilerin ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle deniz ulaşımı ve balıkçılık faaliyetlerinde aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, olası risklere karşı önlem alınması çağrısı yapıldı. Meteoroloji, fırtınanın yaratabileceği dalga yüksekliği ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Bölgede yaşayanlar ve denizciler, fırtına süresince güncel hava durumu raporlarını takip etmeye ve gerekli güvenlik önlemlerini almaya davet edildi. Ege Denizi’nde seyir halinde olan teknelerin, fırtına bitene kadar güvenli limanlarda beklemesi önerildi.

Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat!Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat!Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji Ege Denizi
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Yatalak Annesini Öldüresiye Darp Etmişti! O Cani İçin Karar Yatalak Annesini Öldüresiye Darp Etmişti! O Cani İçin Karar
Gece Bekçisi Siparişi Beğenmedi, Çocuğu Darbetti! Skandal Şiddet Kamerada Gece Bekçisi Siparişi Beğenmedi, Çocuğu Darbetti! Skandal Şiddet Kamerada
Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin 24 Milyon Euroluk Yıldızın Bileti Kesildi
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!