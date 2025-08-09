Ege Denizi’nde Fırtına Alarmı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına için uyarı yayımladı. 9 Ağustos 2025 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’de halihazırda devam eden rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, 12 Ağustos Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtına süresince denizcilerin ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle deniz ulaşımı ve balıkçılık faaliyetlerinde aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, olası risklere karşı önlem alınması çağrısı yapıldı. Meteoroloji, fırtınanın yaratabileceği dalga yüksekliği ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Bölgede yaşayanlar ve denizciler, fırtına süresince güncel hava durumu raporlarını takip etmeye ve gerekli güvenlik önlemlerini almaya davet edildi. Ege Denizi’nde seyir halinde olan teknelerin, fırtına bitene kadar güvenli limanlarda beklemesi önerildi.

Kaynak: AA