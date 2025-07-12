Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çağrısına Türkiye’den Geniş Yankı: Sokaklar Kırmızı Beyaza Büründü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yaptığı "Her sokak, her haneye bayrağımız asılsın" çağrısı, İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında geniş yankı buldu. İstanbul'un Fatih, Sultanbeyli ve Bağcılar gibi ilçelerinde belediyeler ve vatandaşlar ellerine Türk bayraklarını alarak meydanları, caddeleri ve evlerini kırmızı beyazla süsledi.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de çağrıya oğlu Kağan ile birlikte evlerinin balkonuna bayrak asarak yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımıyla "Kağan'larımız, Ayşe'lerimiz şimdi hep birlikte bayraklarımızı asalım" diyen Özdemir'in mesajı, kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından paylaşıldı.

Diyarbakır'da AKP İl Başkanlığı, tarihi surlara dev Türk bayrakları astı. İl Başkanı Ömer İler, "41 yıllık karanlık bir dönem sona erdi. Bu, birlik ve kardeşliğin başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta ise kadın ve gençlik kolları üyeleri, sokak sokak dolaşarak bayrak dağıttı.

Kaynak: AA-DHA-İHA