Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çağrısına Türkiye’den Geniş Yankı: Sokaklar Kırmızı Beyaza Büründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrak çağrısı, İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında büyük karşılık buldu. Fatih, Sultanbeyli ve Bağcılar gibi ilçelerde vatandaşlar ve belediyeler, meydanları ve evlerini Türk bayraklarıyla donattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çağrısına Türkiye’den Geniş Yankı: Sokaklar Kırmızı Beyaza Büründü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yaptığı "Her sokak, her haneye bayrağımız asılsın" çağrısı, İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında geniş yankı buldu. İstanbul'un Fatih, Sultanbeyli ve Bağcılar gibi ilçelerinde belediyeler ve vatandaşlar ellerine Türk bayraklarını alarak meydanları, caddeleri ve evlerini kırmızı beyazla süsledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çağrısına Türkiye’den Geniş Yankı: Sokaklar Kırmızı Beyaza Büründü - Resim : 1

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de çağrıya oğlu Kağan ile birlikte evlerinin balkonuna bayrak asarak yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımıyla "Kağan'larımız, Ayşe'lerimiz şimdi hep birlikte bayraklarımızı asalım" diyen Özdemir'in mesajı, kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çağrısına Türkiye’den Geniş Yankı: Sokaklar Kırmızı Beyaza Büründü - Resim : 2

Diyarbakır'da AKP İl Başkanlığı, tarihi surlara dev Türk bayrakları astı. İl Başkanı Ömer İler, "41 yıllık karanlık bir dönem sona erdi. Bu, birlik ve kardeşliğin başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çağrısına Türkiye’den Geniş Yankı: Sokaklar Kırmızı Beyaza Büründü - Resim : 3

Şırnak'ta ise kadın ve gençlik kolları üyeleri, sokak sokak dolaşarak bayrak dağıttı.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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