CHP’nin Ekrem İmamoğlu ve Erken Seçim İçin Başlattığı İmza Kampanyasının Detayları Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını ve erken seçime gidilmesini talep eden bir imza kampanyası başlattı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLADI, HEDEF 27.7 MİLYONU AŞMAK

CHP lideri Özgür Özel bugün Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da kampanyayı duyururken, ilk imza ise 96 yaşındaki Rukiye Nine'den Geldi.

Kampanya kapsamında CHP’nin hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde eriştiği 27 milyon 730 bin oy kadar imza toplamak ve bunu aşmak.

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gittiği ön seçimde İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından kurulan dayanışma sandıklarıyla birlikte 15 milyonu aşkın vatandaş İmamoğlu ile dayanışmak için oy kullanmıştı.

CHP’nin yurt genelinde yürüteceği kampanya kapsamında çeşitli şehirlerde mitingler düzenleyecek ve imza kampanyası devam edecek.

DETAYLAR DUYURULDU

CHP, imza kampanyasının detaylarını paylaştı.

Buna göre kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar hazır bir metin ve imza formunu indirerek imzalarını atacaklar ve metni isterlerse elektronik posta yoluyla gönderecekler ya da posta veya fizikin CHP'nin il/ilçe örgütlerine teslim edecekler.

Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz!



Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için, özgürlüğü ve erken seçimi talep eden imza kampanyamızı başlattık!



Bağlantıdaki metni indir, çıktısını al, imzanı topla, mücadeleyi büyüt!



Attığınız ve topladığınız imzaları… pic.twitter.com/MbzWUKRT99 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 30, 2025

HANGİ METNE İMZA ATILACAK?

Öte yandan imzaya açılan metinde aşağıdaki ifadeler yer alıyor:

Ben yüreği Cumhuriyetten, demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim!

23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor.

Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim.

Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum.

Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum.

Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum.

Kaynak: Haber Merkezi